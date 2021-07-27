Експрокурор присвоїв понад мільйон гривень, вилучених під час обшуку

Експрокурор присвоїв понад мільйон гривень, вилучених під час обшуку

Колишній прокурор військової прокуратури Дарницького гарнізону присвоїв собі 38,8 тис. доларів США (близько мільйона гривень - Ред.) і 60,5 тис. грн, які були вилучені під час обшуку. Суд призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі, повідомляє Страна.ua.

"У суді прокурори довели, що колишній прокурор військової прокуратури, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за підозрою командира однієї з військових частин, з квітня по жовтень 2015 заволодів речовими доказами - грошовими коштами в сумі 38,8 тис. доларів США і 60, 5 тис. грн, вилученими під час обшуку, і розпорядився ними на свій розсуд", - сказано в повідомленні.

За публічного обвинувачення прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Офісу Генерального прокурора його визнали винним у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Експрокурору призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного на праві власності майна.

Екс-працівника прокуратури засудили до в'язниці за заволодіння речовими доказами. Скріншот з Фейсбук Офісу генерального прокурора
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