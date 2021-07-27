Експрокурор присвоїв понад мільйон гривень, вилучених під час обшуку

Колишній прокурор військової прокуратури Дарницького гарнізону присвоїв собі 38,8 тис. доларів США (близько мільйона гривень - Ред.) і 60,5 тис. грн, які були вилучені під час обшуку. Суд призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі, повідомляє Страна.ua.

"У суді прокурори довели, що колишній прокурор військової прокуратури, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за підозрою командира однієї з військових частин, з квітня по жовтень 2015 заволодів речовими доказами - грошовими коштами в сумі 38,8 тис. доларів США і 60, 5 тис. грн, вилученими під час обшуку, і розпорядився ними на свій розсуд", - сказано в повідомленні.

За публічного обвинувачення прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Офісу Генерального прокурора його визнали винним у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Експрокурору призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного на праві власності майна.