Експерт назвав країну, яка стала новим епіцентром COVID-19

Північна Америка є новим епіцентром світового спалаху COVID-19, а в Україні наразі відносно стабільний рівень захворюваності. ﻿Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час онлайн-брифінгу, повідомляє УНИАН.

"Є хороша новина в тому, що Європа перестала зростати. До цього вона зростала місяць з тижневим зростанням від третини до половини нових випадків додаткових... Погана новина в тому, що воно (зростання - УНІАН) припинилося і зафіксувалося на максимальній позначці з моменту зростання" , - сказав він.

За словами Ганиченка, йдеться не про те, що ситуація в Європі стабілізується, а про те, що "ситуація, яка була дуже напруженою ще на минулому тижні, зафіксувалася на цьому великому напруженому рівні".

"Ми бачимо, що після цієї стабілізації в Європі у нас зростає Північна Америка, зокрема, Сполучені Штати Америки дуже сильно зростають. Більше ніж на половину щотижня зростають Сполучені Штати Америки. І бачимо, що тут навіть про фіксацію на великому рівні не йдеться, тут у нас відбувається постійне зростання. І на минулому тижні, таким чином, ми говоримо про те, що Північна Америка є новим епіцентром світового спалаху. Тому що Європа поки що зафіксувалася і не росте далі" , - зазначив Ганиченко.

Водночас, в Південній Америці спад захворюваності перестав фіксуватися.

"Поки що Південна Америка і Європа показують найвищий рівень захворюваності, якщо ми говоримо про рівень континентів" , - додав експерт.

Говорячи про великі європейські країни з населенням понад 10 млн осіб, Ганиченко зауважив, що Україна покращує свої позиції відносно цих країн з тижня до тижня.

"В Україні відносно стабільний рівень захворюваності... Україна на "зеленому" 13-му місці з 15-ти країн - це дуже й дуже добре - за кількістю випадків за останні 14 днів на 100 тисяч населення" , - сказав він.

Говорячи про коефіцієнт виявлення випадків захворюваності, він зауважив, що в Україні наразі є "непоганий контроль над поширенням захворюваності".

Серед іншого, Ганиченко згадав про ситуацію у Швеції, де динаміка захворюваності "не є хорошою", проте про спалах поки не йдеться.

"Це може бути вже 10-та з 15 великих країн Європи, яка потенційно з наступного тижня може перейти також в режим спалаху" , - зазначив експерт.

Щодо Іспанії він зауважив, що там "продовжується втрата контролю".

"Ми бачимо стабільно низький контроль над поширенням захворюваності в Іспанії" , - додав Ганиченко.

Крім того, стосовно Росії він зазначив, що вона "показує порівняно невеликі темпи вакцинації".

"Якщо в інших великих європейських країнах зі спалахом рівень смертності залишається відносно невеликим, то в Росії цей рівень перебуває на максимальних позначках за всю історії пандемії в країні, і зараз є в 15 разів більшим, ніж середнє значення в інших великих країнах Європи" , - сказав Ганиченко.

Він також зауважив, що у Великій Британії та Нідерландах спостерігається "злам захворюваності", проте це поки що не означає, що ситуація там стабілізується чи покращується.