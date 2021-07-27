Експерт назвав країну, яка стала новим епіцентром COVID-19
Північна Америка є новим епіцентром світового спалаху COVID-19, а в Україні наразі відносно стабільний рівень захворюваності. Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час онлайн-брифінгу, повідомляє УНИАН.
"Є хороша новина в тому, що Європа перестала зростати. До цього вона зростала місяць з тижневим зростанням від третини до половини нових випадків додаткових... Погана новина в тому, що воно (зростання - УНІАН) припинилося і зафіксувалося на максимальній позначці з моменту зростання", - сказав він.
За словами Ганиченка, йдеться не про те, що ситуація в Європі стабілізується, а про те, що "ситуація, яка була дуже напруженою ще на минулому тижні, зафіксувалася на цьому великому напруженому рівні".
"Ми бачимо, що після цієї стабілізації в Європі у нас зростає Північна Америка, зокрема, Сполучені Штати Америки дуже сильно зростають. Більше ніж на половину щотижня зростають Сполучені Штати Америки. І бачимо, що тут навіть про фіксацію на великому рівні не йдеться, тут у нас відбувається постійне зростання. І на минулому тижні, таким чином, ми говоримо про те, що Північна Америка є новим епіцентром світового спалаху. Тому що Європа поки що зафіксувалася і не росте далі", - зазначив Ганиченко.
Водночас, в Південній Америці спад захворюваності перестав фіксуватися.
"Поки що Південна Америка і Європа показують найвищий рівень захворюваності, якщо ми говоримо про рівень континентів", - додав експерт.
Говорячи про великі європейські країни з населенням понад 10 млн осіб, Ганиченко зауважив, що Україна покращує свої позиції відносно цих країн з тижня до тижня.
"В Україні відносно стабільний рівень захворюваності... Україна на "зеленому" 13-му місці з 15-ти країн - це дуже й дуже добре - за кількістю випадків за останні 14 днів на 100 тисяч населення", - сказав він.
Говорячи про коефіцієнт виявлення випадків захворюваності, він зауважив, що в Україні наразі є "непоганий контроль над поширенням захворюваності".
Серед іншого, Ганиченко згадав про ситуацію у Швеції, де динаміка захворюваності "не є хорошою", проте про спалах поки не йдеться.
"Це може бути вже 10-та з 15 великих країн Європи, яка потенційно з наступного тижня може перейти також в режим спалаху", - зазначив експерт.
Щодо Іспанії він зауважив, що там "продовжується втрата контролю".
"Ми бачимо стабільно низький контроль над поширенням захворюваності в Іспанії", - додав Ганиченко.
Крім того, стосовно Росії він зазначив, що вона "показує порівняно невеликі темпи вакцинації".
"Якщо в інших великих європейських країнах зі спалахом рівень смертності залишається відносно невеликим, то в Росії цей рівень перебуває на максимальних позначках за всю історії пандемії в країні, і зараз є в 15 разів більшим, ніж середнє значення в інших великих країнах Європи", - сказав Ганиченко.
Він також зауважив, що у Великій Британії та Нідерландах спостерігається "злам захворюваності", проте це поки що не означає, що ситуація там стабілізується чи покращується.
"Якщо говорити за поточний тиждень, то Франція зростає найбільшими темпами... Італія продовжує зростати вдвічі на тиждень, але Італія зростає з меншою базою випадків", - розповів експерт.