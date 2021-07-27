Вибух в німецькому Леверкузені: двох осіб серйозно поранено
В результаті потужного вибуху в Леверкузені (Німеччині) на хімічному промисловому майданчику постраждали дві особи. Місцезнаходження ще п'ятьох не можуть встановити, повідомляє РБК-Україна.
Про це йдеться в заяві компанії Currenta, якій належить аварійна промзона Chempark.
Повідомляється, що вибух стався на сміттєспалювальному підприємстві в районі Бюрріг. На місці працюють рятувальники, сирени вже сповістили населення про небезпеку.
"В результаті події постраждали кілька співробітників, принаймні двоє з них - серйозно. В даний час вони госпіталізовані. Місцезнаходження п'ятьох співробітників поки не встановлено", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, за початковою інформацією, вибух стався на заводі концерну Bayer, але ці дані не підтвердилися.