Вибух в німецькому Леверкузені: двох осіб серйозно поранено

В результаті потужного вибуху в Леверкузені (Німеччині) на хімічному промисловому майданчику постраждали дві особи. Місцезнаходження ще п'ятьох не можуть встановити, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві компанії Currenta, якій належить аварійна промзона Chempark.

Повідомляється, що вибух стався на сміттєспалювальному підприємстві в районі Бюрріг. На місці працюють рятувальники, сирени вже сповістили населення про небезпеку.

"В результаті події постраждали кілька співробітників, принаймні двоє з них - серйозно. В даний час вони госпіталізовані. Місцезнаходження п'ятьох співробітників поки не встановлено" , - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, за початковою інформацією, вибух стався на заводі концерну Bayer, але ці дані не підтвердилися.