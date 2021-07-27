В ЄС досягли важливої мети по COVID-вакцинації
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен у вівторок, 27 липня заявила, що влада Євросоюзу досягла своєї мети - вакцинувала від коронавірусу COVID-19 70% дорослого населення хоча б однієї дозою до кінця липня, повідомляє Кореспондент.
"ЄС стримав свою обіцянку і виконав її. Наша мета полягала в тому, щоб захистити 70% дорослого населення в Євросоюзі принаймні однією дозою вакцини в липні. Сьогодні ми досягли цієї мети", - сказала вона.
Більш того, за її словами, 57% дорослого населення Євросоюзу вже пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.
"Ці цифри ставлять Європу в число світових лідерів. Процес надолуження упущеного був дуже успішним, але нам потрібно продовжувати докладати зусилля", - фон дер Ляйен.
Глава Єврокомісії наголосила, що
"дельта-штам дуже небезпечний".
"Тому я закликаю всіх, у кого є можливість, пройти вакцинацію. Для власного здоров'я і для захисту інших. ЄС продовжить надавати достатні обсяги вакцини", - резюмувала вона.