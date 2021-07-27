В ЄС досягли важливої мети по COVID-вакцинації

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен у вівторок, 27 липня заявила, що влада Євросоюзу досягла своєї мети - вакцинувала від коронавірусу COVID-19 70% дорослого населення хоча б однієї дозою до кінця липня, повідомляє Кореспондент.

"ЄС стримав свою обіцянку і виконав її. Наша мета полягала в тому, щоб захистити 70% дорослого населення в Євросоюзі принаймні однією дозою вакцини в липні. Сьогодні ми досягли цієї мети" , - сказала вона.

Більш того, за її словами, 57% дорослого населення Євросоюзу вже пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

"Ці цифри ставлять Європу в число світових лідерів. Процес надолуження упущеного був дуже успішним, але нам потрібно продовжувати докладати зусилля", - фон дер Ляйен.

Глава Єврокомісії наголосила, що "дельта-штам дуже небезпечний".