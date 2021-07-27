Газпром відмовився бронювати транзитну потужність через Україну

"Газпром" знову відмовився бронювати додаткову переривчасту транзитну потужність через Україну на серпень, свідчать дані системи бронювання Regional Booking Platform, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Оператор газотранспортної системи України" у вівторок виставляв на аукціон додаткові – переривчасті - транзитні потужності на липень (63,7 млн куб. м на добу), вони виявилися повністю незатребуваними.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд куб. м - це 109 млн куб. м за добу; 15 млн куб. м твердих потужностей заброньовано додатково на аукціоні 19 липня – загалом 124 млн куб. м за добу. У липні концерн прокачує через Україну в середньому по 124 млн куб. м за добу, повністю вибираючи заброньований обсяг.

Якщо аукціон на тверді потужності відбувається зі стовідсотковою реалізацією, можуть бути організовані торги на переривчасті потужності (залежно від можливостей оператора газотранспортної системи).

Раніше цього року "Газпром" не бронював переривчастих потужностей - так було з аукціонами на травень, червень і навіть на липень, попри планові ремонти на головних експортних магістралях концерну: "Північний потік" і "Ямал-Європа". Але концерн не став збільшувати бронювання українських потужностей, а компенсував випадаючий транзит відбором газу зі сховищ у Європі.

"Газпром" останнім часом на аукціонах із бронювання додаткових потужностей повністю викуповує пропоновані Києвом тверді потужності, але жодного разу не бронював переривчастих. Небажання компанії купувати негарантовані потужності (зазвичай пропонуються з дисконтом) за ціною гарантованих українські газовики називають "шантажем" Європи. Співвідношення твердих (19%) і переривчастих (81%) газотранспортних потужностей залишається незмінним.