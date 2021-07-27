Українцям анонсували підвищення пенсій

Мінсоцполітики пропонує у 2022 році включити пенсіонерів 70+ в ініційовану президентом програму адресної допомоги для літніх людей, повідомляє УНІАН.

За цією програмою зараз отримують доплату до пенсії громадяни віком від 80 років і з жовтня отримуватимуть пенсіонери від 75 років.

У разі включення в програму пенсіонерів у віці від 70 до 75 років будуть підвищені доходи додатково 1,5 млн пенсіонерам.

Лазебна зазначила, що президентська програма є ефективним інструментом зниження рівня бідності літніх людей, які не можуть забезпечувати себе за рахунок роботи.

"Протягом 2020 і 2021 років адресну доплату до пенсій у розмірі 500 гривень щомісяця отримують пенсіонери старше 80 років. При цьому пенсії для них не можуть бути менш як 2 600 грн. Ці заходи підвищили доходи 1,4 млн пенсіонерів. У поточному році до цієї програми приєдналися пенсіонери у віці від 75 до 80 років. З 1 жовтня вони отримуватимуть щомісяця компенсаційну виплату в розмірі 400 гривень" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках підготовки проекту Державного бюджету на 2022 рік Мінсоцполітики опрацьовує й інші пропозиції до календаря підвищення пенсій у 2022 році.

Зокрема, в ньому пропонується передбачити підвищення з 1 січня пенсій людям з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи; індексацію з 1 березня страхових пенсій для близько 10 млн пенсіонерів; перерахунок з 1 липня і з 1 грудня пенсійних виплат у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, а також перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв'язку з прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.