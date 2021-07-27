Міністр оборони Ізраїлю зустрінеться з французькою колегою через шпигунський скандал

Міністр оборони Ізраїлю їде до Франції на переговори щодо ізраїльської системи електронного шпигунства Pegasus. За даними ЗМІ, її використовували для прослуховування журналістів і політиків, повідомляє DW.

Візит Ганца до Парижа пов'язаний з публікацією розслідування, згідно з яким один із телефонних номерів президента Франції Еммануеля Макрона був виявлений в списку номерів, які, ймовірно, прослуховувалися. При цьому незрозуміло, чи став телефон Макрона об'єктом хакерської атаки.

У свою чергу, ізраїльська компанія NSO, яка є розробником програмного забезпечення Pegasus, виключила можливість шпигунства за Макроном.

"Я можу з упевненістю сказати, що президент Макрон не був мішенню" , - заявив високопоставлений представник NSO ізраїльському телебаченню.

Компанія назвала себе жертвою "злісної та наклепницької" кампанії.

Нагадаємо, 18 липня були опубліковані результати кількамісячного журналістського розслідування "проєкт Pegasus" , до якого були залучені 16 редакцій, серед яких німецькі NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung та Die Zeit, а також правозахисні організації Amnesty International та Forbidden Stories. У розпорядження журналістів і правозахисників потрапив список з 50 тисяч телефонних номерів - потенційних цілей стеження - з кількох десятків країн.

За даними проєкту, влада авторитарних держав і різні спецслужби могли роками стежити за сотнями правозахисників, журналістів і політиків, використовуючи програму, розроблену ізраїльською фірмою NSO Group.

У понад 1000 випадків вдалося ідентифікувати власників цих номерів, серед яких виявилися, зокрема, високопоставлені політики, адвокати, журналісти і правозахисники з Франції, США, Індії, Марокко, Мексики, Угорщини та цілої низки інших країн. Франція запровадила щодо цього офіційне розслідування.