На кордоні з РФ затримали «злодія у законі» з санкційного списку РНБО

Правоохоронці затримали у Харківській області “злодія в законі” на прізвисько “Леван Гальський” та “кримінального авторитета” під час спроби незаконного перетину кордону, повідомляє Укрінформ.

“26 липня оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області спільно з працівниками відділу прикордонної служби “Тополі” Харківського прикордонного загону затримали двох осіб без будь-яких документів. За оперативними даними, порушниками є “злодій в законі” на прізвисько “Леван Гальський” та “кримінальний авторитет”, - йдеться у повідомленні Національної поліції.

Поліцейські поінформували, що ці чоловіки намагалися потрапити на територію України з РФ поза пунктом пропуску.

“42-річний “злодій в законі” - громадянин Російської Федерації - у травні цього року був включений до санкційного списку Ради національної безпеки та оборони України. Його спільник - 31-річний громадян Грузії та “кримінальний авторитет” , - зазначається у повідомленні.

Чоловіків затримано на підставі ст. 263 КУпАП. Наразі з ними працюють правоохоронці.