На одному з пляжів у Росії виставили прейскурант за порятунок потопаючих

На закритому пляжі в Сочі (Росія) виставили прейскурант, у якому зокрема зазначено ціну за "порятунок на воді", повідомляє Деловая столица.

Прейскурант зняв на відео один із відпочивальників і опублікував у Telegram-каналі 2Типовий Краснодар".

"Сочі продовжує дивувати. Закритий пляжик за сім тисяч рублів на день. І тут іще низка платних послуг: "порятунок на воді" — за 800 рублів. Шикарно" , — прокоментував ролик його автор.

Пізніше ЗМІ зʼясували, що послуга з порятунку потопельників на елітному пляжі в Сочі дійсно платна. За інформацією російських журналістів, "своїх" — тих, хто проживає в готелі — рятувальники все ж витягують із води безкоштовно. "Чужим" доведеться заплатити за порятунок із води 800 рублів.

Що стосується семи тисяч за перебування на пляжі, це абонемент на 15 днів. Правда, місцевим із сочинською пропискою дозволяється купатися і засмагати на території безкоштовно.