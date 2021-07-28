У Німеччині мають намір обмежити швидкість в містах

За кілька місяців до виборів до Бундестагу дискусія про обмеження швидкості знову обговорюються у Німеччині. Три партії – СДПН, Зелені та Ліві – мають відповідний пункт у своїх виборчих програмах, повідомляє Обозреватель.

Про це розповідає DW. Автори ініціативи, яка об'єднала екологічні організації та профспілку поліції землі Північний Рейн - Вестфалія, підрахували, що запровадження обмеження швидкості дозволить зменшити викиди СО2 до 2034 року загалом на 100 мільйонів тон. І навіть більшість членів німецького клубу автолюбителів ADAC не заперечують проти нових обмежень швидкості.

Але на думку деяких спеціалістів, досить нема об’єктивного дослідження, яке б всебічно представило вплив обмеження швидкості на транспортну мережу, а також зробило висновки щодо руху транспортного потоку, утворення заторів, а також кількості шкідливих викидів.

За даними Федерального відомства захисту довкілля Німеччини, отриманої інформації поки що недостатньо для остаточних висновків. За наявними даними більш жорстке обмеження швидкості повинно позитивно вплинути на безпеку дорожнього руху, зменшення шуму та викидів. Крім того, отримані дані не свідчать про суттєве обмеження мобільності тих, хто пересувається на авто.

Нагадаємо, що в інших європейських країнах швидкість на автобанах обмежена 120 чи 130 км/год. У населених пунктах обмеження швидкості також стають дедалі суворішими. Наприклад, Іспанія нещодавно обмежила швидкість у містах 30 км/год. Таке саме обмеження діє й на більшості вулиць у столиці Франції.