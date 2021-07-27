США будуть прискорено виселяти нелегальних мігрантів

Влада США вирішила відновити прискорене виселення нелегальних мігрантів. Про це посилаючись на міністерство внутрішньої безпеки, повідомляє Лента.Ру.

Відомство уточнює, що прискорене виселення - це законна процедура по відношенню до порушників.

"Адміністрація (президента США Джо) Байдена (...) працює над створенням безпечної, впорядкованої і гуманної імміграційної системи ", - повідомляє міністерство.

У рішенні підкреслюється, що незаконне проникнення в США несе за собою "довгострокові наслідки" для злочинців. При цьому відомство запевняє, що продовжить реформувати систему надання притулків мігрантам і покращувати процес їх законного оформлення.

Раніше адміністрація Байдена повідомила про встановлення нових захисних бар'єрів на дамбі, побудованій на кордоні з Мексикою. Споруди повинні допомогти США захиститися від напливу нелегальних мігрантів. У квітні 2021 року митно-прикордонна служба США зафіксувала 178 622 мігранта, які перетнули кордон. Це стало рекордним місячним показником за останні 20 років.