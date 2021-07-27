США будуть прискорено виселяти нелегальних мігрантів

США будуть прискорено виселяти нелегальних мігрантів

Влада США вирішила відновити прискорене виселення нелегальних мігрантів. Про це посилаючись на міністерство внутрішньої безпеки, повідомляє Лента.Ру.

Відомство уточнює, що прискорене виселення - це законна процедура по відношенню до порушників.

"Адміністрація (президента США Джо) Байдена (...) працює над створенням безпечної, впорядкованої і гуманної імміграційної системи", - повідомляє міністерство.

У рішенні підкреслюється, що незаконне проникнення в США несе за собою "довгострокові наслідки" для злочинців. При цьому відомство запевняє, що продовжить реформувати систему надання притулків мігрантам і покращувати процес їх законного оформлення.

Раніше адміністрація Байдена повідомила про встановлення нових захисних бар'єрів на дамбі, побудованій на кордоні з Мексикою. Споруди повинні допомогти США захиститися від напливу нелегальних мігрантів. У квітні 2021 року митно-прикордонна служба США зафіксувала 178 622 мігранта, які перетнули кордон. Це стало рекордним місячним показником за останні 20 років.

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