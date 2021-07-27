Рада збереться на позачергове засідання з приводу "Кримської платформи"

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков збирається скликати позачергове засідання парламенту на 23 і 24 серпня. Головною темою обговорення стане "Кримська платформа". Про це заявив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, повідомляє РБК-Україна.

Відзначимо, що в зазначені дати в Україні вихідні.

Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук сказала, що засідання пройде також 24 серпня, але остаточну порядку денного ще не затвердили.

"Крім того, що це буде урочисте засідання з нагоди Дня незалежності, очевидно, може бути проголосований Великий герб. Я думаю, що при наявності позитивних сигналів, набереться 300 голосів, то це питання буде виноситися (на голосування)", - зазначила політик.

За словами Гончаренка, депутатам вже розіслали відповідний лист про збір підписів за скликання позачергової сесії ВРУ.

На ній планується розглянуть проект постанови про звернення ВРУ щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації (рег. номер 5775 від 15.07.2021 року).

Його готують до Організації Об'єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав.

Нагадаємо: саміт "Кримської платформи" відбудеться в Києві 23 серпня. Його ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини і сприяння деокупацію півострова.

У заході візьмуть участь керівники інститутів Євросоюзу - президент Європейської Ради Шарль Мішель, виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс і високий представник ЄС Жосеп Боррель, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич. До саміту приєднається і президент Словаччини Зузана Чапутова.

Джордж Кент, який виконує обов'язки повіреного в справах США в Україні, заявив, що американський лідер Джо Байден не приїде на "Кримську платформу". За його словами, Штати представлятиме член уряду, сам він вже неформально спілкувався з лідерами кримських татар.