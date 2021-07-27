Названо найчастіші порушення прав споживачів

Держпродспоживслужба та представники бізнесу домовилися про спільне напрацювання пропозицій для внесення змін до Закону «Про захист прав споживачів» та деяких нормативних документів. Про це йшла мова на зустрічі Голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької з лідерами рітейл галузі України та Асоціацією рітейлерів України, повідомляє ЛігаБізнес.

Голова Держпродспоживслужби наголосила, що потрібно спільно працювати для попередження реалізації неякісних та небезпечних товарів, а також для недопущення порушень прав споживачів. Як повідомила Владислава Магалецька, за перше півріччя 2021 року Держпродспоживслужбою було перевірено понад 2,4 тис. суб'єктів господарювання стосовно захисту прав споживачів. Порушення виявлені у 28,5% перевіреної кількості суб'єктів.

Найбільша кількість порушень (62,8%) стосувалася відсутності необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію або продавця.

На другому місці (10,2%) - порушення умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи, надання послуги.

На третьому місці (6,5%) - відмова споживачу у реалізації його прав, встановлених Законом «Про захист прав споживачів» при придбанні неякісного товару, обміну якісного товару, наданні послуги.