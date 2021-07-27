Атаки Китаю на бізнес вдарили по юаню

Китайські державні облігації і юань подешевшали на тлі спекуляцій з приводу того, що закордонні фонди активно позбуваються від своїх активів в країні, повідомляє Лента.ру.

Цей удар пов'язаний з розвитком ситуації з атакою Пекіна на власний бізнес, супроводжуваної посиленням регулювання в ряді секторів.

Прибутковість десятирічних державних облігацій зросла на сім базисних пунктів, до 2,94 відсотка, що стало максимумом за майже рік. Курс національної валюти країни на офшорному ринку впав на 0,6 відсотка і наблизився до квітневого мінімуму, склавши 6,52 юаня за долар. Продовжили зниження і біржові індекси.

"Ринок широко обговорює, що деякі американські фонди агресивно розпродають активи в Гонконгу та Китаї, так як США можуть обмежити інвестиції в цих регіонах. Ми не можемо точно встановити, правда це чи ні, але ринок побоюється, що іноземний капітал буде активно йти з китайського ринку акцій і облігацій", - пояснив трейдер з Guoyuan Securities Co Лі Кунькун.

Побоювання виникли на тлі раптового посилення політики Пекіна щодо освітніх компаній, що послідувало за атакою на технологічний сектор. 23 липня стало відомо, що Пекін вирішив ускладнити роботу і фінансування організаціям, які займаються сферою додаткової шкільної освіти, що і викликало обвалення вартості їхніх паперів. Постраждали і акції технологічного сектора, черговим за багато місяців ударом по якому став штраф у відношенні Tencent.

Дії Пекіна щодо власних компаній вже призвели до негативних наслідків для місцевих компаній. За даними Bloomberg, китайські підприємці в першій половині 2021 року зазнали багатомільярдних втрат.