Джошуа про Усика перед чемпіонським боєм

Британець Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) з повагою ставиться до Олександру Усику (18-0, 13 КО), однак вважає, що володіє кращими навичками. Уродженець Уотфорда розраховує на те, що після перемоги над українцем все ж отримає можливість побитися за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, повідомляє Обозреватель.

Він підкреслив, що Усик провів фантастичну любительську кар'єру, а зараз є серйозною загрозою в дивізіоні.

"Я котую всіх своїх опонентів. Він хороший. Вся справа полягає в тому, чия рука буде піднята вгору після фінального гонгу. Він хороший, але я кращий. Я хочу добре виконати роботу, вирішити справу, тому що мої очі зосереджені на інших речах" , – сказав Джошуа.

Відзначимо, що поєдинок за три чемпіонські пояси між Усиком і Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні.

Ставки на бій Усик – Джошуа.

Команди боксерів призначили поєдинок на 24 липня. Однак через коронавірус в команді Тайсона бій було відкладено на жовтень.

Після зриву протистояння Ф'юрі – Джошуа Всесвітня боксерська організація (WBO) санкціонувала обов'язковий захист Ентоні чемпіонського пояса в бою з Усиком. Це рішення викликало гнів у промоутера британського боксера Едді Хірна, який поскаржився на те, що його клієнта постійно змушують відстоювати титули.

У свою чергу Олександр Усик поскаржився на те, що має труднощі в професійному боксі через українське громадянство. До оголошення бою з Джошуа він також обурився ситуацією в суперважкому дивізіоні, порівнявши її з політикою в нашій країні.

Промоутер Усика Олександр Красюк розповів про незвичний пункт в контракті на бій з Джошуа. Крім того, він назвав історичним майбутнє протистояння.

Усика перед поєдинком виключили з рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC). Це викликало бурхливе обговорення в мережі, а самого українця назвали зрадником.

Сам Ентоні Джошуа заявив, що йому все одно, б'ється він з Усиком або з кимось іншим. А екссуперник Олександра Мурат Гассієв не зміг назвати фаворита поєдинку українця і британця.