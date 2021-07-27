У Держдумі закликали почати війну проти України

Депутат Держдуми від фракції ЛДПР Олександр Шерін заявив, що Росії необхідно вжити превентивних заходів щодо України. За його словами, Москві варто нанести удари на чужій території, повідомляє URA.RU.

"(Президент РФ) Володимир Володимирович Путін, верховний головнокомандувач моєї країни, сказав про те, що якщо бійка неминуча - бий першим. Я не кажу, що Російську Федерацію або російську армію здатний хтось розчавити.

Але я не хочу, щоб ворога зупиняли під Москвою і клали десятки мільйонів життів, коли можна наносити превентивні удари або заходи на чужій території ", - заявив Олександр Шерін в ефірі телеканалу ОСН.

Раніше колишній начальник Слідчого управління СБУ, генерал Василь Вовк заявив, Україна може повернути Крим тільки за допомогою НАТО. Для цього він запропонував членам Північноатлантичного альянсу піти війною на Росію і забрати півострів.