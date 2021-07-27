Ціни на цукор різко злетіли: озвучені причини

Ціни на цукор в Україні знову різко злетіли: за кілограм білого золота споживач повинен викласти більше долара. Виробники нарікають на поганий урожай, який вдарив по обсягам виробництва, а експерти називають такий стрибок вартості необґрунтованим, повідомляє Сьогодні.

Що ж сталося з цінами на один з найбільш затребуваних продуктів?

Протягом багатьох років ціна на цукор була стабільною. Періодично вартість білого золота навіть падала:

У 2016 році цукор коштував майже 15 гривень.

У 2019 м – на гривню дешевше (14 гривень за кілограм).

В 2021 несподіваний стрибок до 28 гривень.

Виробники нарікають на поганий врожай цукрових буряків в минулому році. У переліку несприятливих погодних умов для солодкої культури називають посуху і пилові бурі.

"В минулому році не було зими – під час посівної кампанії в грунті не було вологи", – пояснює виконувач обов'язків голови асоціації "Укрцукор" Назар Міхайловін.

Спочатку цукор подорожчав на 50%, а пізніше ще на 25%. Для другого стрибка ціни не було причин, кажуть експерти. Незважаючи на невдалий урожай минулої осені, дефіциту цукру немає. За словами економіста Олега Пендзина, на складах підприємств цей продукт знаходиться в достатній кількості. Мовляв, це чиста ринкова спекуляція.

Це дуже схоже на картельну змову, вважає експерт. Антимонопольний комітет вже порушив справу проти кількох великих підприємств-виробників. І всі підстави для цього є.

"Напевно були гравці, які мають істотну частку на ринку які між собою домовилися. Антимонопольний комітет визначить – це так чи ні. Ми маємо факт надзвичайно високого зросту ціни", – говорить Пендзин.

Виробники ж запевняють, що змови немає. А ціни на цукор піднімають, бо їм вкрай необхідні гроші перед початком збирання врожаю і його переробкою.

"Купують матеріали, мішки, метал – закуповують газ, електроенергію – їм необхідні гроші зараз – деякі проводять реставрацію, ремонт самого цукрового заводу – за ці гроші, за які зараз продається цукор цукрові заводи можуть закуповувати усіма необхідними матеріалами для виробництва нового сезону", – роз'яснює Назар Міхайловін.

Світова статистика цін на солодкий продукт грає не на користь України. Вартість білого золота в світі знижується. Так, на Лондонській біржі в минулому місяці "білий пісок" коштував 430 доларів за тонну. В Україні ж оптова ціна досягла шокуючих 780 доларів за тонну.

Проблеми не тільки з цукром

Така ж ситуація і з соняшниковою олією. На світових ринках ціна за останні тижні впала на 10%, тоді як в Україні зросла на 3%. Велика частина масла, виробленого в державі (90%), йде на продаж за кордон.

"Це неправильно, так не може бути. Якщо у нас відповідальні виробники, соціально відповідальні, це мені нагадує ситуацію, коли на світовому ринку ціна на нафтопродукти йде вниз, а у нас йде вгору, у ту ж мить втручається Антимонопольний комітет, який знаходить картельні змови. дуже подібне зараз відбувається на ринку олії – дуже схоже ", – говорить Пендзин.

Дійсність така, що зараз українське масло в Україні коштує дорожче, ніж в супермаркетах країн Євросоюзу. Однак в цьому році аграрні експерти прогнозують рекордний урожай соняшника – 17 млн тонн. Як наслідок, через велику пропозицію ціна на нього буде невисокою.