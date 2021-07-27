Ознаки того, що вправи на прес приносять не користь, а шкоду вашому тілу

Скручування здатні дати вам шість кубиків вашої мрії. Але якщо ви виконуєте вправу занадто багато, воно також може нашкодити вашому тілу в процесі. Те ж саме з підйомом корпусу. Це тому, що звичайні вправи для преса можуть перевтомити м'язи живота, викликаючи м'язове напруження, повідомляє WomanEL.

Якщо ви починаєте відчувати біль, набряк або проблеми зі згинанням живота під час тренування, вам слід припинити те, що ви робите. Якщо симптоми тривають довше двох днів або біль посилюється, вам слід звернутися до лікаря .

Недоліки вправ на прес

Підйом корпуса може викликати додаткове навантаження на вашу спину і хребет. Що потенційно може привести до грижі міжхребцевих дисків. Ось чому важливо замінити ці вправи вправами, які тонізують прес, не завдаючи вам болю.

Вправи для преса, які не зашкодять спині

Планки можуть ефективно задіяти ваш кор, не напружуючи при цьому м'язи. І передня, і бічна планки можуть дати вам бажаний і безболісний результат.

Щоб виконати передню планку, помістіть лікті під плечі, поставте передпліччя на землю і підійміть тіло на шкарпетки. Весь час тримайте спину прямо і утримуйте це положення як можна довше. Бічні планки мають на увазі виконання цієї вправи тільки на одній стороні тіла за раз.