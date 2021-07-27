Вакцинація в Україні: зафіксували менш як 1% серйозних побічних явищ

Ризик появи серйозних побічних явищ після ковід-вакцинації в Україні складає менше за 1%, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в повідомленні Державного експертного центру МОЗ України.

"Станом на 26.07.2021 в Україні введено майже 4,7 мільйона доз вакцин. А саме: 499720 Covishield, 1484196 CoronaVac,1715780 Comirnaty та 964083 AstraZeneca.

Відповідно до оновлених даних, ризик серйозних побічних явищ після вакцинації всіма зареєстрованими в Україні вакцинами залишається рідкісним - менше 1%" , - йдеться у повідомленні.

За даними Державного експертного центру, несприятливі явища після імунізації AstraZeneca зафіксовані у жінок та чоловіків у віці 61-72 роки. Серед подібних випадків після вакцинації 85,6% були передбачуваними, з них серйозних - 4,8%. Серед непередбачених несприятливих подій (14,3%) були серйозними 48,3%.

Несприятливі події після імунізації вакциною Covishield частіше траплялися у жінок 31-45 років та чоловіків у віці 46-60 років. Серед всіх несприятливих подій після вакцинації 94,9% були передбачуваними, з них серйозних - 2,7%. Серед непередбачених несприятливих подій (5,1%) були серйозними 63,7%.

Несприятливі події після імунізації вакциною CoronaVac – у жінок віком 46-60, а у чоловіків у віці 61-72 роки. Серед всіх несприятливих подій після вакцинації 73% були передбачуваними, з них серйозних - 8,2%. Серед непередбачених несприятливих подій (26,8%) були серйозними 72,5%.

Після вакцинації вакциною Comirnaty (Pfizer) несприятливі події частіше траплялися у жінок та чоловіків у віці 46-60 років. Серед всіх несприятливих подій після вакцинації 78,9% були передбачуваними, з них серйозних - 21%.

Серед найчастіших розладів після вакцинації в ДЕЦ назвали підвищення температури, втомлюваність, озноб, грипоподібний стан, почервоніння, біль у місці введення вакцини.