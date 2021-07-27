Міжбанк: оновлено річний мінімум по долару

Зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку триває четвертий день поспіль.

Сьогодні до кінця обідньої перерви вони опустилися до 26,87 гривень на покупку і 26,89 гривень на продаж. Було встановлено новий річний мінімум по безготівковому долару (нагадаємо, попередній річний мінімум на рівні 26,91 гривень на покупку і 26,92 гривень на продаж був зафіксований 15 червня). Національний банк з'являвся на торгах, викуповуючи заявки на продаж за цінами від 26,92 гривень і нижче. Але поповнивши свої ЗВР приблизно на 20 млн доларів, регулятор пішов, і котирування опустилися ще нижче.

Паралельно прискорилося падіння ціни готівкового «американця». Ще вранці курс долара в оптових обмінниках Києва знаходився на рівні 27,03-27,08 гривень, але вже до обідньої перерви цінник на продаж опустили до 26,95-26,96 гривень. При цьому оператори готівкового валютного ринку повідомляють про зниження інтересу до покупок після того, як долар опустився нижче 27 гривень.

Євро на FOREX, що виріс вчора до позначки 1,1816 долара, сьогодні опустився до 1,1769 долара, а потім знову пішов вгору. Готівковий євро в більшості обмінників столиці до кінця обідньої перерви подешевшав до 31,70-31,72 гривень.

Російський рубль сьогодні робить різкі рухи в діапазоні 73,65-73,95 рублів за долар. У Києві сьогодні більшість обмінних пунктів продають готівковий рубль по 3,65 гривні за 10 рублів.