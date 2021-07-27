У Land Rover задумалися про конкурента Mercedes-AMG G63

У британській компанії Land Rover ведуться роботи зі створення найпотужнішого в історії бренду серійного позашляховика Defender. Новинку готує фірмову підрозділ SVO, повідомляє Обозреватель.

На сьогоднішній день в сімействі Defender є широка палітра з 7 силових агрегатів, включаючи три бензинових, три дизельних та один гібридний. Найпотужніший з них – 5-літровий V8 – розвиває 525 к.с. Але цього явно недостатньо, щоб конкурувати з Mercedes-AMG G63, в арсеналі якого 585 "конячок" або 625-сильним BMW Х5 М Competition.

Defender SVR буде використовувати 5-літровий V8 потужністю понад 600 к.с.

Тому у підрозділі Special Vehicle Operations планують представити на суд публіки перший в історії моделі Defender "заряджений" варіант позашляховика, здатного дати бій іменитим конкурентам.

Defender SVR буде використовувати 5-літровий V8 потужністю понад 600 к.с., який вже використовується на родинних позашляховиках Range Rover. Новинка отримає власні настройки підвіски, зменшений кліренс, багату комплектацію та інші опції, спрямовані на залучення заможних любителів активного драйву.

Новинка буде доступна у двох варіантах – Defender 90 SVR та 110 SVR

Новинка буде доступна у двох варіантах – Defender 90 SVR та 110 SVR. Вартість в залежності від версії буде у діапазоні $125-130 тисяч. Дебют новинки очікується у майбутньому році.