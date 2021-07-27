Мендель відправила свою книгу Пєскову

Колишня прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель вирішила зробити подарунок прес-секретарю президента РФ Володимира Путіна Дмитру Пєскову.

Про це свідчить відеозвернення журналістки в Facebook.

Так, Юлія вирішила відправити Дмитру Пєскову свою книгу "Кожен з нас - Президент".

"Вирішила відправити книгу Дмитру Пєскову. У ній багато позицій, які важливо знати про Україну. Чому б колезі не почитати на дозвіллі?", - написала журналістка.

У коментарях під публікацією думку громадськості розділилася - частина підтримує рішення Мендель.

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Інша частина людей відгукнулася на такий вчинок украй негативно.

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Частина коментаторів також відзначили, що книга надрукована російською мовою.

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