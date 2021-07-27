Під час вибуху на хімічному підприємстві у Німеччині є загиблий

Під час вибуху на хімічному підприємстві Currenta у ФРН у місті Леверкузені загинула одна людина, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Раніше пресслужба компанії повідомила, що є поранені, зниклими безвісти вважаються п'ятеро осіб.

Вибух на нафтобазі хімічного підприємства Currenta у місті Леверкузені стався о 9:40 (10:40 кч). Повідомлялося, що над містом висять клуби чорного диму, через систему оповіщень про міські події жителів попередили про необхідність закривати вікна та двері.