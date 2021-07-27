П'яту частину пільгового газу для населення отримав бізнес

Через помилку в контракті між Нафтогазом та газзбутами понад 20% газу за пільговими цінами для населення отримали підприємства. Про це повідомили у пресслужбі Нафтогазу, повідомляє Економічна правда.

"Нафтогаз" для формування газзбутами власних річних продуктів підписав у квітні контракти з підприємствами. Відповідно до яких з 1 травня цього року до кінця квітня наступного зобов’язався продавати їм газ за певною ціною, а вони вже продають його населенню протягом року за фіксованою ціною з урахуванням своєї маржі.

Компанія "Йе Енергія" Дмитра Фірташа та "Нафтогаз", які разом контролюють до 80% ринку постачання блакитного палива побутовим споживачам, законтрактували найбільші обсяги – 6 млрд куб м та 2,2 млрд куб м газу відповідно з ціною 7,42 тис грн за тисячу кубометрів газу – найнижчою з законтрактованих.

У "Нафтогазі" кажуть, що в умовах однорічного контракту із цією компанією не було встановлено обмежень або зобов’язань газзбутових підприємств постачати природний газ виключно для побутових споживачів. Таким чином постачальники купували в держави "дешевий" газ для населення та продавали його частину промисловості за високими ринковими цінами.

"Така помилка призвела до того, що у травні 2021 року, понад 20% природного газу, який був відпущений газбутовим підприємствам для постачання населенню за річними договорами, був перепроданий за ринковими цінами (вищими за фіксовані у договорах) для інших категорій споживачів" , – повідомили у "Нафтогазі".

У НАКу пояснюють, що проблема полягає саме у тому, як ці контракти були прописані, а не у запровадженні річного продукту та забезпеченні Нафтогазом ресурсу для нього.

Наразі Нафтогаз спільно із Міненерго, НКРЕКП та ТОВ"ОГТСУ" розробили нову модель прозорого забезпечення потреб населення природним газом, додали у НАКу.