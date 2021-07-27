Хресну ходу в Києві відвідали понад 350 тисяч віруючих

У вівторок, 27 липня, в Києві Хресну ходу Української православної церкви на честь 1033-річчя хрещення Русі відвідали 350 тисяч віруючих. Про це заявив глава Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ Климент, повідомляє Страна.ua.

"Якщо в 2019 році в хресній ході взяли участь близько 300 тисяч осіб, то в цьому році їх значно більше" , - заявив він, коментуючи хід православних в центрі Києва.

Пізніше він уточнив, що прийшли більше ніж 350 тисяч осіб.

Нагадаємо, 27 липня в Києві пройшла хресна хода на честь 1033-річчя хрещення Русі, яку провела УПЦ. При цьому ПЦУ проводити аналогічну ходу не стала. Віруючі УПЦ пройшли зі святинями від Володимирської гірки, де спершу відбудеться молебень, до Києво-Печерської лаври.

Предстоятель Української Православної церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій привітав українців з 1033-річчям хрещення Київської Русі й закликав, щоб "кожен з нас пам'ятав про це, що ми є нащадками святого князя Володимира і по плоті".

Також повідомлялося, що в Києві перекрили центральні вулиці через хресного ходу, а на дорогах чергує поліція. Зокрема була перекрита центральна вулиця столиці Хрещатик.