Нацбанк очікує зростання грошових переказів заробітчан

За словами заступника голови Національного банку Юрія Гелетія, триває зростання переказів трудових мігрантів, який за підсумками п'яти місяців цього року склав 11 відсотків, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За нашим прогнозом, перекази трудових мігрантів в цьому році збільшаться на 11% - до близько $13,3 млрд за рахунок відновлення економік країн призначення трудових мігрантів і спрощення умов перетину кордону завдяки прискоренню темпів вакцинації", - повідомив він в інтерв'ю.

Крім того, за прогнозами регулятора, імпорт подорожей, що сильно впав в 2020 році через пандемію, в цьому році зросте майже в півтора рази - майже до $7 млрд.