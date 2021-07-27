У Краматорську припинив роботу центр масової вакцинації

Начальник міського відділу охорони здоров'я Андрій Петриченко заявив, що центр масової вакцинації від коронавірусу в Краматорську припинив свою роботу, повідомляє Новости Донбасса.

Центр масової вакцинації перебував на льодовій арені. За весь час його роботи там вакцинували 871 людину.

Влада Краматорська порахувала, що для імунізації жителів вистачить прищепних пунктів в амбулаторіях № 1 і 2. Сукупно в них можна проводити 270 щеплень в добу.

У мерії пообіцяли поліпшити вакцинацію в амбулаторії №2. Так, з п'ятниці там запрацює третя бригада лікарів, графік роботи буде з 8:00 до 15:00 по буднях. Ті люди, які записувалися в чергу на вакцинацію, будуть запрошені на конкретний час по телефону, щоб уникнути черг.

На льодовій арені ж починається процес підготовки льоду для того, щоб хокейний клуб "Краматорськ" почав свої тренування в найближчим часом.

Всього в Краматорську 13 043 зроблено щеплень від коронавірусу, що становить 8,4% від загального числа дорослого населення міста.