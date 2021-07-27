Стоматолога з Рівного, яка била дітей, позбавили ліцензії

Міністерство охорони здоров'я України провело позапланову перевірку дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики стоматологом з Рівного, яка підозрюється в скоєнні злочинів відносно малолітніх дітей, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Виявлені порушення стоматологом усунені не були, що стало підставою, за результатами ініційованої прокурором повторної позапланової перевірки, для видання Міністром охорони здоров'я наказу про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики", - повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

У Рівненському міському суді триває розгляд кримінального провадження.

Як повідомлялося, 18 лютого за процесуальним керівництвом Рівненської місцевої прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом нанесення побоїв і навмисних легких тілесних ушкоджень малолітнім пацієнтам було повідомлено про підозру 29-річній дитячій стоматологині.

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2020 року лікар, діючи цілеспрямовано, зробила насильницькі дії стосовно малолітніх дітей, чим заподіяла їм фізичного болю і викликала у них страх, емоційну невпевненість і психологічні страждання. Наразі правоохоронцями встановлено троє постраждалих від таких дій стоматолога.

Крім того, в лютому 2021 року лікар при лікуванні зубів завдала дитині легкі тілесні ушкодження у вигляді саден на шиї й синців на плечах.