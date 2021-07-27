Заступник генпрокурора Мамедов написав заяву про відставку

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов написав заяву про відставку із займаної посади, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Написав заяву про відставку" , - написав Мамедов.

"Дякую всім, хто був поруч у ці складні останні шість років і робив неможливі речі: на правому фронті протидіяв збройній агресії РФ і повірив у можливість реформи ювенальної юстиції та реалізував цей проект" , - додав він.

Напередодні, 26 липня, в юридичній компанії "Міллер" заявили, що Мамедов звільняється з посади заступника генерального прокурора, оскільки керівництво Офісу генерального прокурора створило для нього складні умови роботи та блокує виконання ним своїх посадових обов'язків. В Офісі генерального прокурора того самого дня повідомили, що заява про відставку не надходила.

1 липня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала наказ про внесення змін до розподілу обов'язків між керівниками Офісу генпрокурора. Документ оприлюднено на сайті Офісу генпрокурора. Згідно з наказом №214 від 30 червня 2021 року, керівництво Департаментом нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, передано особисто Венедіктовій.

29 червня був підписаний наказ, яким керівництво розслідуваннями справ, пов'язаних зі збройним конфліктом, передавалося заступнику генпрокурора Максиму Якубовському. Раніше "департамент війни" курирував заступник генпрокурора Мамедов. У кураторстві Мамедова залишалося розслідування справ Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству, а також взаємодія з Тренінговим центром прокурорів.

Юристи компанії "Міллер", що представляють інтереси Мамедова, вважають політично мотивованим відсторонення від виконання обов'язків заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова і мають намір довести безпідставність позбавлення його доступу до держтаємниці, що стало підставою для відсторонення.