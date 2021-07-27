Попит на IT-фахівців в Україні щороку зростає на 30%

Кількість вакансій в українській IT-індустрії значно перевищує пропозицію фахівців, що є одним з найбільших викликів для галузі, повідомляє Дiлова Столиця.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив президент Асоціації "IT Ukraine", CEO Intellias Віталій Седлер.

Брак спеціалістів гостро відчувається, зокрема, в конкуренції між українськими та іноземними компаніями на ринку праці.

За даними "IT Ukraine", щороку українські освітні заклади випускають 15–20 тис. технічних спеціалістів, але, щоб задовольнити потреби українського ринку, у 2021 р. потрібно щонайменше 54 тис. фахівців (частково закривають вакансії світчери – ті, хто перекваліфікувався на айтішників). Наразі попит на них підвищується через рекордне зростання запитів на ІТ-послуги (приблизно на 30% щороку).

На думку Віталія Седлера, для стратегічної зміни ситуації на краще потрібно перебудувати систему освіти спільними зусиллями навчальних закладів, бізнесу і держави. Зокрема: