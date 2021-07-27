Литва може ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Литва може ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю
Фото: pasienis.lt

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує уряду країни ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю, повідомляє Вести.

Таку заяву зробила глава МВС Литви Агне Білотайте.

За її словами, міністерство висунуло таку пропозицію уряду, і зараз воно оцінюється.

"МВС висуває пропозицію оцінити по ситуації та можливо оголосити надзвичайний стан", - заявила міністр.

Вона вважає, що перш ніж піти на цей крок, необхідно оцінити безліч факторів.

"Оскільки це активне залучення армії, тому МВС не може прийняти подібне рішення в односторонньому порядку", - додала Білотайте.
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