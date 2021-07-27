Литва може ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує уряду країни ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю, повідомляє Вести.

Таку заяву зробила глава МВС Литви Агне Білотайте.

За її словами, міністерство висунуло таку пропозицію уряду, і зараз воно оцінюється.

"МВС висуває пропозицію оцінити по ситуації та можливо оголосити надзвичайний стан" , - заявила міністр.

Вона вважає, що перш ніж піти на цей крок, необхідно оцінити безліч факторів.