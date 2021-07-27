Президент Володимир Зеленський лідирує в рейтингу довіри українців до політиків, але у всіх увійшли до нього баланс довіри негативний, повідомляє Ліга.net.

На кінець липня рейтинг довіри виглядає так (в дужках - рейтинг на початок квітня):

Володимир Зеленський: 45% довіряють, 52% не довіряють (46% - 52%);

Юлія Тимошенко: 31% довіряють, 68% не довіряють (30% - 68%);

Юрій Бойко: 27% довіряють, 57% не довіряють, 14% не чули про нього (24% - 59% - 14%);

Петро Порошенко: 26% довіряють, 72% не довіряють (24% - 74%);

Віктор Медведчук: 18% довіряють, 70% не довіряють, 9% не чули про нього (16% - 71% - 11%);

Денис Шмигаль: 16% довіряють, 51% не довіряють, 28% не чули про нього (17% - 50% - 28%).

Опитування проведене 23-25 липня 2021 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера серед 2500 українців від 18 років і старше по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій. Похибка - не вище 2%.