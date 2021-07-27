Україна отримала $500 млн від дорозміщення єврооблігацій-2029

Україна отримала $ 500 млн від додаткового розміщення єврооблігацій на $ 500 млн з погашенням 21-го травня 2029 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"27 липня 2021 року Україна провела розрахунки по додатковому розміщенню ОВДП (єврооблігацій) на суму $ 500 млн з процентною ставкою 6,876% і погашенням 21 травня 2029 року, загальна непогашена сума яких склала $ 1,25 млрд" , - зазначив Мінфін на своєму сайті у вівторок .

Згідно з повідомленням, інвесторська база всієї транзакції в основному складається з фондів з управління активами (60,6%), хедж-фондів (32,9%), банків (3,5%), пенсійних і страхових фондів (2%) і приватних банків (0,9%).

"Найвищий попит був з боку інвесторів Сполученого Королівства, США і країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій додаткового розміщення - їх частки склали 51,5%; 36,5% і 11% відповідно. Інвестори з Азії купили 1% додаткового розміщення ", - зазначив Мінфін.

Як повідомлялося, Україна 22 липня здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на $ 500 млн з погашенням 21-го травня 2029 року, довипуск пройшов з прибутковістю 6,30% і ціною пропозиції 103,493% від номіналу.