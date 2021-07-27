Green Grey виключили з концерту до Дня незалежності через пісню російською

Знаменитий український гурт Green Grey мав виступити зі своїм хітом "Под дождем" на масштабному шоу на честь 30-річчя незалежності України, повідомляє Сегодня.

За словами музиканта, Green Grey намагаються стерти з історії, в той час, як насправді за 30 років незалежності України вони стали одним з найтитулованіших українських гуртів.

"У кінці травня цього року нам надійшла пропозиція з офісу Президента, взяти участь в Великому, святковому концерті на Олімпійському, присвячений 30 річчю Дня Незалежності з піснею "Под дождем". Тема – 30 Легендарних гуртів з легендарними піснями. Почалася підготовка... обговорення сценарію, виступи з режисерами, тех. деталі з менеджментом... І раптом нам повідомляють, що концерт буде тільки з україномовними артистами й ми вже не вписуємося в концепцію свята!" – повідомив музикант.

Дизель зазначив, що вони повністю український продукт: записували пісні в Україні, знімали кліпи, давали концерти, платили податки, ростили дітей. Також музикант повідомив, що всі їхні досягнення, а їх чимало, були під прапором України та артисти завжди пишалися цим.

Пісня "Під дощем" свого часу стала візитною карткою Green Grey.