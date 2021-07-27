У людей, які перехворіли на COVID-19, знайшли пошкодження очей

Міжнародна група вчених знайшла новий довгостроковий наслідок коронавірусної інфекції, яке зачіпає очі, повідомляє Лента.Ру.

При так званому тривалому COVID-19 спостерігається пошкодження нервових волокон і збільшення числа дендритних клітин в рогівці - прозорої частини очного яблука, яка бере участь у переломлюванні світла.

У дослідженні взяли участь 40 осіб, які перехворіли COVID-19, і 30 осіб в якості контролю. Всі випробовувані пройшли опитування про симптоми довготривалого COVID-19, а також їм провели конфокальну мікроскопію рогівки ока для кількісної оцінки щільності нервових волокон (CNFD), щільності гілок рогівкового нерва (CNBD), довжини нервових волокон рогівки (CNFL) і загальної щільності зрілих і незрілих дендритних клітин.

Виявилося, що пацієнти з неврологічними симптомами через чотири й дванадцять тижнів після гострого COVID-19 мали нижчі показники щільності нервових волокон, їх довжини та щільності гілок. Крім того, у них спостерігалася підвищена щільність дендритних клітин в порівнянні з контрольною групою. Пацієнти без неврологічних симптомів також мали відносно високу щільність дендритних клітин.

Як роблять висновок вчені, зміни в рогівці очей можуть служити надійним маркером довготривалого постковідного синдрому.