Каменських розкритикували за відверте фото в басейні

Виконавиця опублікувала спокусливий кадр, який не залишив байдужими багатьох її фанатів, повідомляє Корреспондент.

Українська співачка Настя Каменських схвилювала шанувальників новим відвертим знімком в Instagram.

Зірка з'явилася перед камерою оголеною, зручно розташувавшись біля бортика басейну. Для публікації вона застосувала фотофільтр, який розмив нижню частину тіла. В результаті незасмагла шкіра на сідницях стала виглядати, як трусики.

"Моя магія ранку. Пробігтися під звуки природи, що прокидається після ночі. Поринути в прохолодну воду, поніжитися на сонечку. І не поспішаючи зустріти новий день" , - зазначила в підписі до публікації Настя.

Настя Каменских instagram.com/kamenskux

Більшості коментаторів сподобався знімок співачки, але знайшлися і такі, хто розкритикував її за "гарячий" кадр.

"Труси одягни", "І навіщо нам це бачити?", "Знову гола", "Якщо пісні не привертають увагу, в хід йдуть голі попи" , - написали деякі фоловери.

Зазначимо, що Каменських досить часто ділиться пікантними кадрами, які викликають бурхливі обговорення в соцмережі. Так, нещодавно зірку розкритикували за знімок топлес.

Настя Каменских instagram.com/kamenskux

Настя Каменских instagram.com/kamenskux