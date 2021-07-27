Каменських розкритикували за відверте фото в басейні
Виконавиця опублікувала спокусливий кадр, який не залишив байдужими багатьох її фанатів, повідомляє Корреспондент.
Українська співачка Настя Каменських схвилювала шанувальників новим відвертим знімком в Instagram.
Зірка з'явилася перед камерою оголеною, зручно розташувавшись біля бортика басейну. Для публікації вона застосувала фотофільтр, який розмив нижню частину тіла. В результаті незасмагла шкіра на сідницях стала виглядати, як трусики.
"Моя магія ранку. Пробігтися під звуки природи, що прокидається після ночі. Поринути в прохолодну воду, поніжитися на сонечку. І не поспішаючи зустріти новий день", - зазначила в підписі до публікації Настя.
Більшості коментаторів сподобався знімок співачки, але знайшлися і такі, хто розкритикував її за "гарячий" кадр.
"Труси одягни", "І навіщо нам це бачити?", "Знову гола", "Якщо пісні не привертають увагу, в хід йдуть голі попи", - написали деякі фоловери.
Зазначимо, що Каменських досить часто ділиться пікантними кадрами, які викликають бурхливі обговорення в соцмережі. Так, нещодавно зірку розкритикували за знімок топлес.