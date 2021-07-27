Названо ТОП10 найпопулярніших авто серед українців

Переважна більшість тих, хто планує купувати авто за краще старі седани з ГБО, а середній бюджет становить від 5 тисяч доларів. А у рейтингу найбільш затребуваних брендів першу трійку займає продукція німецьких марок, повідомляє Обозреватель.

До таких висновків дийшли аналітики сайт OLX Авто, які провели у липні опитування понад 10 тисяч респондентів. Більшість українських автолюбителів не готові купувати нові автомобілі. Протягом багатьох місяців вперті цифри статистики свідчать, що чотири з п'яти зареєстрованих в Україні легкових авто – б/в. Більше половини (57%) купуються на вторинному ринку, а решта приїжджають до нас з Європи (20%), США (9%) та країн Азії (2%).

Найбільшою популярністю серед вітчизняних автолюбителів користується продукція німецьких брендів (46%), другу сходинку займають машини з Японії (21%), а замикає трійку французькі марки (8%).

ТОП10 рейтингу автомобільних брендів серед опитаних:

Volkswagen –

21% Mercedes-Benz –

10% BMW –

8% ВАЗ –

8% Renault –

7% Skoda –

6% Ford –

6% Audi –

5% Opel –

5% Daewoo –

3%

На частку машин з кузовомседан припадає майже третина всіх угод (29%), ще 23% вибирають практичні та місткі універсали. Компактні хетчбеки та позашляховики однаково популярні – по 11%, а замикають список мінівени (10%).

Поки уряд будує плани по забороні ввезення та продажу автомобілів з ДВС, тільки 2,3% українських автолюбителів готові витратити свої кровні заощадження на еко-транспорт. Більшість вважають за краще бензинові (36%), дизельні (25%) та машини з ГБО (27%).

Головним критерієм вибору покупців є надійність машини (88%), для 55% – важлива витрата пального, а швидкість та потужність має значення для 28% респондентів.