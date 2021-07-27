Автопілот Tesla приймає Місяць за жовтий сигнал світлофора

У автопілота електромобілів Tesla знайшли помилку. Він приймає Місяць за жовтий світлофор і різко скидає швидкість. Про це написав блогер Джордан Нельсон в Twitter, повідомляє Кореспондент.

"Привіт, Ілон Маск. Можливо, ви захочете, щоб ваша команда побачила, як Місяць обманює систему автопілота. Машина думає, що Місяць - це жовтий світлофор, і відразу ж хоче знизити швидкість", - зазначив Нельсон.

Tesla запустила платну підписку в липні цього року. Вона розширює можливості автопілота в автомобілях компанії. Однак через деякий час власники електрокара помітили збій в системі.

Виявилося, що автопілот помилково сприймає Місяць за жовтий сигнал світлофора і не може набрати необхідну швидкість.

Відзначається, що це відбувається, коли жовтий супутник Землі знаходиться досить низько.

Поки в компанії не прокоментували ситуацію, що склалася.