Аеропорт Харків спростив вхід у термінал

Аеропорт Харків з 26 липня спростив вхід у термінал і прибрав додатковий контроль, повідомили в керуючій компанії «Нью Сістемс АМ», повідомляє Avianews.

Тепер у будівлі відриті всі входи і виходи, а пасажирів і гостей аеропорту перед входом у термінал не просять пройти через рамку металодетектора і просвітити речі в рентген-установці.

Таким чином, тепер при вильоті з Харкова не потрібно закладати додатковий час на випадок виникнення черг при вході в термінал.

При цьому всі пасажири як і раніше проходять контроль авіаційної безпеки перед входом у зал вильоту, а їх багаж просвічується за допомогою інтроскопу на предмет небезпечних речей після реєстрації на стійці.

Також діє правило, за яким усі пасажири, що зустрічають і проводжають, при вході в будівлю аеропорту повинні надягати маску.

Згідно з європейською практикою, контроль на вході в термінали не виконується. Перевіряються лише пасажири, які вилітають, і їх речі перед проходом у зону обмеженого контролю, звідки виконується посадка в літак.

Минулого тижня рамки на вході в термінал D прибрав аеропорт Бориспіль. Безпека при цьому не постраждала, оскільки служба авіаційної безпеки перевіряє всіх пасажирів і їх речі перед посадкою в літак.

До цього моменту протягом 7 років за допомогою рамок у Борисполі перевіряли всіх, хто заходить. Дана міра призводила до виникнення черг на вході, в яких можна було провести 10-15 хвилин.