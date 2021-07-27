Дощі наступають: у яких регіонах прогнозують опади 28 липня

Дощі із заходу України йдуть у напрямку на схід. Вони охоплять більшу частину території країни. У той же час, в інших регіонах поки залишається спекотна літня погода з невеликою хмарністю.

У середу, 28 липня, найбільш прохолодним регіоном України виявиться північ - там прогнозують 27-29°С удень і, відповідно, на 10 позначок нижче вночі. Основна температура на заході та в центрі країни складе 28-32°С удень і 15-20°С уночі. Найбільш спекотно буде на Закарпатті, у Вінницькій, а також у східних і частково в південних областях - там очікується 31-34°С удень і від 14 на сході до 21°С на півдні вночі. А ось у Одеській області та в Криму буде близько 29-31°С удень і 18-24°С уночі.

Дощі залишаються на заході країни (на Закарпатті - з грозами), охоплять центр, крім Дніпропетровської області (у Житомирській і Київській областях також грози), і північні області (в обох - з грозами). У решті регіонів буде хмарно з проясненнями.

У південних і західних областях буде дуже вітряно: на півдні - 7-18 км/год у середньому, місцями шквали до 22-25 км/год; на заході - 4-14 км/год у середньому, на Закарпатті шквали до 22 км/год. У центрі та на півночі країни очікується вітер 7-14 км/год, на сході та в Криму - 4-11 км/год у середньому, у Харківській області можливі шквали до 18 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 28 червня в східних, а також у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 28 липня очікується температура повітря від 20 до 30°С протягом дня, вітер 7-11 км/год і дощ.