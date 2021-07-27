З іспанських прилавків терміново прибирають небезпечне морозиво

Компанії Nestle і Mars вирішили вилучити з продажу в Іспанії морозиво через виявлення в ньому канцерогену - окису етилену. Про це повідомили в понеділок самі виробники, повідомляє Noticia.

У випадку з Nestle йдеться про 46 видах морозива. Як уточнив виробник Froneri, "відповідно до нових вказівок, оголошеними Європейською комісією в п'ятницю 16 липня, було вирішено відкликати ті партії продуктів, в яких використовувався інгредієнт з вмістом окису етилену". Відзначається, що мова йде про незначному обсязі даного компонента, який, як передбачається, практично не представляє ризику для здоров'я споживачів.

Mars також вирішила вилучити з продажу в Іспанії деякі види морозива. "Це пов'язано з присутністю окису етилену в інгредієнті, виробленому одним з наших постачальників, в кількостях, що перевищують рівні, дозволені законодавством ЄС", - пояснили в компанії.

В Україні таке морозиво завезли в мережу магазинів Metr﻿o Cash & Carry. Морозиво компанії Маcromex SRL, Campia-Turzii містить небезпечну для здоров'я добавку - забороненим для використання в продуктах речовини етиленоксид. Його повинні вилучити з обороту.