Шарій програв суд у Литві і змушений покинути ЄС

Блогер Анатолій Шарій не зміг оскаржити рішення про оголошення його персоною нон грата в Литві — тепер він буде змушений покинути територію Євросоюзу, повідомляє Деловая столица.

Про це у Twitter написав юрист Марк Фейгін.

"Перед вами рішення литовського суду, який відмовив у прийнятті позову Шарія до мене на підставі позбавлення його 10 травня 2021 року статусу біженця в Литві і заборони в'їзду в Литву терміном на 5 років" , — повідомив він.

Фейгін стверджує, що до кінця серпня за його заявою проти Шарія буде порушено кримінальну справу в ЄС "за відмивання злочинно отриманих грошей від влади РФ і придбання на ці гроші будинку в Іспанії". Юрист заявив, що вже йде перевірка.