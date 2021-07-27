Нова пошта буде доставляти товари з онлайн-магазинів Туреччини
Оператор міжнародної експрес-доставки "Нова пошта Глобал" (Nova Poshta Global, NPG), що входить до групи компаній "Нова пошта", почала доставляти товари з онлайн-магазинів Туреччини, повідомляє УНІАН.
"Турецькі товари, зокрема одяг, взуття, домашній текстиль та постільна білизна мають попит серед українців. Тепер у наших клієнтів з'явилася можливість замовляти товари безпосередньо - через платформу NP Shopping", - йдеться в повідомленні.
Заступник директора з питань розробки продуктів і маркетингу "Нової Пошти Глобал" Ольга Володіна назвала онлайн-майданчики, з яких компанія очікує замовлення.
"Ми очікуємо замовлення з таких онлайн-майданчиків як Hepsibursada, Trendyol, Morhipo, Collezione та інших, адже дуже мало з топових турецьких брендів продається за кордоном онлайн. Звичайно, каталог інтернет-магазинів буде весь час поповнюватися новими іменами, тому українці будуть відчувати себе як на шопінгу в Туреччині", – повідомила вона.
Терміни доставки замовлень з Туреччини: від 8 робочих днів.