Наглядова рада Нафтогазу вже виписав премії за підсумками 2021 року

Наглядова рада Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на засіданні 25 червня позитивно оцінила підсумки роботи за I півріччя 2021 року чотирьох членів правління і визначила розміри премій за підсумками роботи за рік, повідомляє УНИАН.

Йдеться про членів правління НАКу Отто Арнолда Ватерландера, Петруса Стефануса ван Дріла, Сергія Переломи та Ярослава Теклюка.

"Крім того, наглядова рада прийняла рішення, що Компанія має затвердити загальні умови банківської гарантії як механізм забезпечення виконання нею зобов’язань щодо виплати премій за підсумками роботи за рік, премій за реалізацію цілей у середньострокових проектах, а також обсягів вихідної допомоги відповідно до умов трудових договорів для вищезгаданих членів правління" , - зазначили в Департаменті.

У компанії уточнюють, що загальна сума премій становить близько 126 млн грн (розмір 17 місячних окладів членів правління, які обіймають низку посад у Групі Нафтогаз).

Разом із сумою потенційної вихідної допомоги (12 місячних окладів) сума, яку Компанія має зараз виділити для покриття цих виплат безвідкличною банківською гарантією, становить близько 215 млн грн до оподаткування, що дорівнює 29 місячним окладам кожного зі згаданих вище членів правління, що обіймають низку посад в Групі Нафтогаз, та близько 173 млн грн після оподаткування.

Банківська гарантія має бути здійснена 15 грудня 2021 року, або, а в разі припинення трудового договору з відповідним працівником – протягом 2021 року.

У рішенні окремо зазначено, що результати діяльності протягом II півріччя 2021 року не враховуються та мають ще оцінюватися наглядовою радою.

"Тобто логічно припустити, що наглядова рада може визначити премії за роботу відповідних членів правління у другому півріччі 2021 року чи за підсумками роботи за 2021 рік. Так само зазначається, що в премії за реалізацію цілей у середньострокових проектах не враховуються результати діяльності протягом решти 2021 року та 2022 року. Отже, можливе прийняття рішень з боку наглядової ради щодо надання і таких премій" , - йдеться у відповіді на запит.

З отриманих документів випливає, що розглядати питання про виконанням відповідного рішення наглядової ради треба з огляду на ряд фактів: досі не затверджено положення про винагороду членів виконавчого органу компанії; розмір премій визначено за підсумками роботи за 2021 рік, хоча він ще не закінчився; фінансова звітність за I півріччя 2021 року ще не готова; інші працівники НАКу не мають схожих умов винагороди; у фінплані Нафтогазу не закладено суму для забезпечення такої банківської гарантії.