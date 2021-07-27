Без музики і з кондиціонером: у Києві оновили правила для маршруток

Київська міська державна адміністрація (КМДА) підписала договір з переможцем конкурсу на пасажирські перевезення в столиці. Документ посилює контроль над перевізниками і вводить ряд вимог до оснащення маршруток, повідомляє РБК-Україна.

За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, новий договір на пасажирські перевезення в Києві - "це найбільш глибокий і детальний документ з усіх, які були досі".

Усов зазначив, що в договорі велика частина "формальних пунктів" замінена на реальні. Як приклад він навів існуючу раніше вимогу про наявність кондиціонера в салоні маршрутки, яка виконувалося формально.

"Пункт про наявність кондиціонера в салоні, який існував десятиліттями, зовсім не означав його справність. Більш того, справність кондиціонера не означала, що він включався, адже перевізники воліли економити на витраті палива" , - уточнив Усов.

Представник КМДА також уточнив, що тепер перевізники будуть зобов'язані підтримувати в салоні маршрутки комфортний температурний режим.

"Влітку не більше 22 градусів, взимку не менше 15 градусів" , - додав він.

Крім того, договір передбачає ще ряд змін. Серед них:

заборона на гучну музику і забруднюючі салон плакати, компакт-диски та іграшки;

кожен автобус повинен бути обладнаний не менше п'ятьма кнопками для зупинки на вимогу;

за кабіною водія повинен висіти плакат певного зразка з інформацією про перевізника, водія, способи оплати, а також правами та обов'язками водія і пасажирів.

Водії повинні будуть носити типову уніформу і пройти курс першої медичної допомоги, а також інструктаж про особливості посадки / висадки пасажирів з інвалідністю.

Кого стосуються ці правила

Як повідомили в КМДА, ці правила поширюються на всі автобусні маршрути загального користування без поділу на звичайний режим і режим маршрутного таксі.

"Вимоги в цих договорах однакові для всіх перевізників, незалежно від форми власності, які перемогли на конкурсі на міські маршрути. З тими, у кого діє ще минулий договір, ми будемо вести переговори, щоб вони добровільно взяли ці правила" , - уточнили в адміністрації.

"Ці вимоги не є космічними. Не потрібно поставити на маршрути нові електробуси прямо з заводу, які коштують багато грошей. Ми не говоримо про марку автобуса, про його колір поки що. Ми говоримо про якісні характеристики. Навіть у старенькому п'ятирічному "Богдані" можна прибрати компакт-диски, шансон, плакати з голими дівчатами і це стане більш-менш схоже на якусь послугу, а не цей зоопарк" , - додали в КМДА.

Автор: Дмитро Кузнецов