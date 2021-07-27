Мережа магазинів "АТБ" збільшила товарообіг на 20%

За результатами роботи шести місяців 2021 року Корпорація «АТБ» збільшила товарообіг на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Таким чином, наразі він складає 85,3 млрд грн (з ПДВ та акцизами) проти 70,7 млрд грн у першому півріччі 2020 року.

﻿Про це йдеться в повідомленні﻿ корпорації.

Зазначено, що корпорація вже п’ятий рік поспіль демонструє високі темпи приросту товарообігу: 80,2 млрд грн (з ПДВ) у 2017 році, 103,9 млрд грн (з ПДВ) у 2018 році, 126,8 млрд грн (з ПДВ) у 2019 році та 149,8 млрд грн (з ПДВ) у минулому році. Відповідно, збільшуються обсяги сплати податків та зборів до бюджетів різних рівнів.

Наразі торгова мережа налічує 1239 магазинів по всій Україні.