Facebook займеться створенням нової соцмережі - метавсесвіту

Підрозділ Facebook - FB Reality Labs - об'єднує розробників з інших проєктів компанії для створення принципово нової соцмережі на основі віртуальної і доповненої реальності - метаверс (метавсесвіту). Про це заявив глава FB Reality Labs Ендрю Босфорт, повідомляє Ліга.

В команду по створенню метаверсу запрошені провідні розробники з Instagram, FB Gaming, Oculus, Horizon, уточнив Босфорд.

На даному етапі завдання команди - визначити можливості об'єднання вже розроблених Facebook віртуальних цифрових платформ.

"Сьогодні Portal і Oculus можуть телепортувати вас в кімнату з іншою людиною, незалежно від фізичної відстані, або в нові віртуальні світи. Але для досягнення повного бачення метавсесвіту нам також необхідно побудувати сполучну тканину між цими просторами, щоб ви могли зняти обмеження фізики й переміщатися між просторами з такою ж легкістю, як переходити з однієї кімнати вашого будинку в іншу", - пояснив глава FB Reality Labs.

Про плани трансформувати соціальну мережу Facebook в метаверс-компанію оголосив Марк Цукерберг в інтерв'ю виданню The Verge в кінці липня.

За його визначенням метавсесвіт - це онлайн-світ, в якому люди можуть грати, працювати й спілкуватися в віртуальному середовищі, використовуючи гарнітури віртуальної реальності

На її створення піде не менше п'яти років, вважає Цукерберг.

Facebook вже витратив більше $ 2 млрд на технології віртуальної реальності. На розробках доповненої і віртуальної реальності в компанії сьогодні задіяно близько 10 000 фахівців.