СБУ проводить обшуки на головному сміттєвому полігоні Києва

СБУ проводить обшуки на головному сміттєвому полігоні Києва

Сьогодні, 27 липня, співробітники Служби безпеки України проводять обшуки на головному сміттєвому полігоні Києва ТПВ №5. Через слідчих дій полігон не може функціонувати в штатному режимі, повідомляє Страна.ua.

В "Київспецтрансі" розповіли, що збої в роботі по захороненню відходів неминуче вплинуть на порушення графіку вивезення побутових відходів від житлових будинків Києва та області.

"Таким чином," Київспецтранс "змушений повідомити про можливі погіршення санітарно-епідемічної ситуації в місті Києві та Київському регіоні, з урахуванням аномальної літньої спеки, яка спостерігається у ці дні, може з великою часткою ймовірності спричинити екологічну катастрофу з непередбачуваними наслідками", - сказано в повідомленні.

Як сказано в повідомленні, слідчі Служби безпеки України побачили ознаки кримінального злочину в діях посадових осіб ЗАТ Київспецтранс щодо захоронення відходів на полігонах №5 і №6.

"У той же час очевидно, що невивезення побутових відходів з-під житлових будинків на полігон, в умовах відсутності альтернативних місць для видалення відходів, створить реальну, а не надуману санітарно-епідемічну загрозу для здоров'я громадян", - вважають в "Київспецтрансі".

Крім того, в повідомленні уточнили, що даний полігон, який розташований в селі Підгірці - це єдиний полігон в Україні, який обладнаний системою збору та переробки фільтрату.

СБУ проводить обшуки на сміттєвому полігоні. Скріншот з Фейсбук КИЇВСПЕЦТРАНС

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