СБУ проводить обшуки на головному сміттєвому полігоні Києва

Сьогодні, 27 липня, співробітники Служби безпеки України проводять обшуки на головному сміттєвому полігоні Києва ТПВ №5. Через слідчих дій полігон не може функціонувати в штатному режимі, повідомляє Страна.ua.

В "Київспецтрансі" розповіли, що збої в роботі по захороненню відходів неминуче вплинуть на порушення графіку вивезення побутових відходів від житлових будинків Києва та області.

"Таким чином," Київспецтранс "змушений повідомити про можливі погіршення санітарно-епідемічної ситуації в місті Києві та Київському регіоні, з урахуванням аномальної літньої спеки, яка спостерігається у ці дні, може з великою часткою ймовірності спричинити екологічну катастрофу з непередбачуваними наслідками", - сказано в повідомленні.

Як сказано в повідомленні, слідчі Служби безпеки України побачили ознаки кримінального злочину в діях посадових осіб ЗАТ Київспецтранс щодо захоронення відходів на полігонах №5 і №6.

"У той же час очевидно, що невивезення побутових відходів з-під житлових будинків на полігон, в умовах відсутності альтернативних місць для видалення відходів, створить реальну, а не надуману санітарно-епідемічну загрозу для здоров'я громадян", - вважають в "Київспецтрансі".

Крім того, в повідомленні уточнили, що даний полігон, який розташований в селі Підгірці - це єдиний полігон в Україні, який обладнаний системою збору та переробки фільтрату.