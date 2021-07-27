Nokia представила протиударний смартфон

Nokia представила захищений смартфон XR20. Про це йдеться на сайті компанії, повідомляє Лента.Ру.

Апарат отримав посилений пластиковий корпус. Згідно з тестами, девайс може витримати занурення в воду на глибину до півтора метра і температуру в діапазоні від 55 до мінус 20 градусів. Nokia XR20 оснащений захисним екраном Corning Gorilla Glass Victus, який, за словами представників компанії, в чотири рази міцніше, ніж звичайні захисні скла. Також корпус може витримати падіння на тверду поверхню з висоти до 1,8 метра.

Випущений смартфон отримав 6,67-дюймовий IPS-дисплей дозволом 2400х1080 пікселів, чіп Qualcomm Kryo 460, шість гігабайт оперативної nf 128 гігабайт вбудованої пам'яті. Пристрій буде продаватися з попередньо встановленою ОС Android 11 з гарантією оновлення протягом трьох років. На задній панелі протиударного гаджета знаходиться потрійна камера з об'єктивами дозволом 48, 13 і 8 мегапікселів.

Також XR20 має акумулятор ємністю 4630 міліампер-годин з підтримкою швидкої зарядки потужністю 15 ватів. Телефон вийшов з портом USB-C і роз'ємом для дротових навушників.

Вартість Nokia XR20 складе приблизно 550 доларів. Смартфон надійде в продаж 24 серпня.