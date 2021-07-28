McLaren представила новий суперкар

Британська компанія McLaren презентувала нову модель суперкара – 765LT Spider. Новинка призначена для заможних колекціонерів, а наклад моделі обмежений 765 екземплярами, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба виробника. Суперкар отримав оригінальну конструкцію карбонового даху, який відкривається/закривається всього за 11 секунд. Виконати цю операцію можна на швидкості до 50 км/год.

Автомобіль оснащений 4-літровим мотором V8 з двома турбінами. Джерело: McLaren

Автомобіль оснащений 4-літровим мотором V8 з двома турбінами. Він розвиває потужність 765 к.с. та 800 Нм. Новинка демонструє найкращу у класі питому потужність – на тонну ваги припадає 598 к.с. З таким "серцем" новинка здатна набирати першу "сотню" за 2,8 секунди, а максимальна швидкість досягає 330 км/год.

У порівнянні з моделлю 720S, новий спайдер став на 15% динамічніше, а також на 80 кг легше. При створенні новинки широко використовувалися композитні матеріали та вуглепластик. Крім того, автомобіль отримав титанову вихлопну систему, яка на 40% легший за свого сталевого аналога.

Новинка здатна набирати першу "сотню" за 2,8 секунди, а максимальна швидкість досягає 330 км/год. Джерело: McLaren

Аеродинамічний пакет з вуглецевого волокна 765LT Spider успадкував від моделі з кузовом купе, а активне заднє антикрило має індивідуальні настройки при відкритому та закритому положенні даху. Також для моделі підготували власні пружини та амортизатори, розширили колію, зменшили кліренс, а керування активною підвіскою покладено на систему Proactive Chassis Control другого покоління. За дорогу спайдер міцно тримається шинами Pirelli P Zero Trofeo R розмірністю 245/35 R19 спереду та 305/30 R20 – ззаду.

Для обробки інтер'єру використовується алькантара та панелі з карбону. Джерело: McLaren

Для оздоблення інтер'єру використовується алькантара та панелі з карбону. Для зниження маси кондиціонер та аудіосистема не входять до стандартної комплектації, але можуть бути замовлені покупцем безкоштовно. Вартість новинки у Великобританії – 310 500 фунтів ($428 тис).